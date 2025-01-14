Cindrum Fiyatı (CIND)
Bugün için canlı Cindrum (CIND) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CIND / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cindrum Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 36.01K USD
- Gün içindeki Cindrum fiyat değişimi +4.23%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Cindrum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cindrum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cindrum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cindrum / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.23%
|30 Gün
|$ 0
|+96.79%
|60 Gün
|$ 0
|+32.21%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cindrum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.90%
+4.23%
+17.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The CIN in Cindrum stands for ‘consolidate in network,’ meaning a virtual world where reality is integrated. Cindrum is more than an augmented reality (AR) experience. Users, through their avatars, can express what they could in real life and even more in a virtual social networking environment. The virtual space of Cindrum will be closer to “another reality” for users. Overcoming the physical boundaries and limitations of reality, CINDRUM as a new paradigm is going to connotate a pioneer that brings a new wave of metaverse technology.
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