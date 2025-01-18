Cipher Protocol Fiyatı (CIPHER)
Bugün için canlı Cipher Protocol (CIPHER) fiyatı, 0.00135675 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CIPHER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cipher Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.39K USD
- Gün içindeki Cipher Protocol fiyat değişimi +1.19%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Cipher Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cipher Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cipher Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cipher Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.19%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cipher Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.19%
+1.19%
-64.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era. ### Why Choose Cipher Protocol? Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection. AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits. EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps. Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions. Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms. Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation. ### Use Case Confidential Decentralized Finance Anonymous Donations and Crowdfunding Private Identity Management Private Smart Contracts Privacy-Preserving Cross-Border Payments
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|1 CIPHER / AUD
A$0.0021843675
|1 CIPHER / GBP
￡0.001112535
|1 CIPHER / EUR
€0.0013160475
|1 CIPHER / USD
$0.00135675
|1 CIPHER / MYR
RM0.006105375
|1 CIPHER / TRY
₺0.0480696525
|1 CIPHER / JPY
¥0.2120193225
|1 CIPHER / RUB
₽0.1390533075
|1 CIPHER / INR
₹0.117467415
|1 CIPHER / IDR
Rp22.24179972
|1 CIPHER / PHP
₱0.0794377125
|1 CIPHER / EGP
￡E.0.0683802
|1 CIPHER / BRL
R$0.008276175
|1 CIPHER / CAD
C$0.00195372
|1 CIPHER / BDT
৳0.164845125
|1 CIPHER / NGN
₦2.1133145025
|1 CIPHER / UAH
₴0.0571327425
|1 CIPHER / VES
Bs0.0732645
|1 CIPHER / PKR
Rs0.378234765
|1 CIPHER / KZT
₸0.720135765
|1 CIPHER / THB
฿0.046753605
|1 CIPHER / TWD
NT$0.0446235075
|1 CIPHER / CHF
Fr0.0012346425
|1 CIPHER / HKD
HK$0.010555515
|1 CIPHER / MAD
.د.م0.01362177