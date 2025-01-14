City Boys Fiyatı (TOONS)
Bugün için canlı City Boys (TOONS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TOONS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
City Boys Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 38.31 USD
- Gün içindeki City Boys fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, City Boys / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, City Boys / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, City Boys / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, City Boys / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|-28.50%
|60 Gün
|$ 0
|-12.80%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel City Boys fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-14.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
City Boy - a male who is living his very best life and chasing the bag at all times without letting Hot Girls or any female get in the way. $TOONS is for all the City Boys chasing their bags. 0/0% taxes, 100% safu, a coin for the boys. "It takes a lot of courage to be that dog" . Step into the universe of City Boys $TOONS, where ambition meets the world of cryptocurrencies. Connect with like-minded individuals who understand the importance of chasing the bag without hesitation. Embrace the courage it takes to be a true City Boy and let your $TOONS pave the way to financial success. Embodying finance, meme, and pop culture into one community known as City Boys $TOONS. Utilizing the viral social media trend of AI Cartoons, City Boys is a 0/0% tax token created for everyone.
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