Cleo Tech ($CLEO) Nedir?

Cleo digitizes social and environmental impact by turning 'good deeds' into unique digital assets. Leveraging blockchain technology, we ensure transparency and irrefutable proof of execution, thus empowering individuals and organizations to create, track, and showcase their contributions towards a better world.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Cleo Tech ($CLEO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi