ClinTex CTi Fiyatı (CTI)
Bugün için canlı ClinTex CTi (CTI) fiyatı, 0.01659532 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.38M USD. CTI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ClinTex CTi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 55.03K USD
- Gün içindeki ClinTex CTi fiyat değişimi -7.72%
- Dolaşımdaki arz: 83.29M USD.
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Gün içerisinde, ClinTex CTi / USD fiyat değişimi, $ -0.00139005097247065.
Son 30 gün içerisinde, ClinTex CTi / USD fiyat değişimi, $ -0.0065392464.
Son 60 gün içerisinde, ClinTex CTi / USD fiyat değişimi, $ +0.0075062391.
Son 90 gün içerisinde, ClinTex CTi / USD fiyat değişimi, $ +0.003554327582853114.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00139005097247065
|-7.72%
|30 Gün
|$ -0.0065392464
|-39.40%
|60 Gün
|$ +0.0075062391
|+45.23%
|90 Gün
|$ +0.003554327582853114
|+27.26%
En güncel ClinTex CTi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.71%
-7.72%
-27.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials.
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