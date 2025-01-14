Cloudname Fiyatı (CNAME)
Bugün için canlı Cloudname (CNAME) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CNAME / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cloudname Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.31 USD
- Gün içindeki Cloudname fiyat değişimi +0.50%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Cloudname / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cloudname / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cloudname / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cloudname / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.50%
|30 Gün
|$ 0
|-24.73%
|60 Gün
|$ 0
|-33.21%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cloudname fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
+0.50%
-11.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cloudname is an innovative platform for online domain trading. Cloudname is the pioneer of a world of digital, investment, and innovation. A contemporary blend that wants to change the approach to online investing forever becoming a one-of-a-kind in the sector. Investing in domains means giving words an economic value it means taking advantage of a new and unconventional business opportunity it means becoming part of a change. Create your domain portfolio on Cloudname. Start by purchasing domains that are already high-profile While keeping an eye on the future, going beyond space and time and investing in domains that could become popular.
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