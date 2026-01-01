Bugünkü CLU Fiyatı

Bugünkü CLU (CLU) fiyatı $ 0,00000905 olup, son 24 saatte % 11,43 değişim gösterdi. Mevcut CLU / USD dönüşüm oranı CLU başına $ 0,00000905 şeklindedir.

CLU, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.976,37 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 991,18M CLU şeklindedir. Son 24 saat içinde CLU, $ 0,00000906 (en düşük) ile $ 0,00001022 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00020879 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000906 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLU, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde -%11,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CLU (CLU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,98K$ 8,98K $ 8,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,98K$ 8,98K $ 8,98K Dolaşım Arzı 991,18M 991,18M 991,18M Toplam Arz 991.178.886,0244287 991.178.886,0244287 991.178.886,0244287

