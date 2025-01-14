ClubMoon Fiyatı (CLUBMOON)
Bugün için canlı ClubMoon (CLUBMOON) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 436.60K USD. CLUBMOON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ClubMoon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.02K USD
- Gün içindeki ClubMoon fiyat değişimi -4.12%
- Dolaşımdaki arz: 847.26M USD.
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Gün içerisinde, ClubMoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ClubMoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ClubMoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ClubMoon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.12%
|30 Gün
|$ 0
|+80.05%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ClubMoon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.62%
-4.12%
-70.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting
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