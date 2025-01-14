Coast CST Fiyatı (CST)
Bugün için canlı Coast CST (CST) fiyatı, 0.976884 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Coast CST Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 157.98K USD
- Gün içindeki Coast CST fiyat değişimi -0.77%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Coast CST / USD fiyat değişimi, $ -0.00760563674938.
Son 30 gün içerisinde, Coast CST / USD fiyat değişimi, $ +0.0005793899.
Son 60 gün içerisinde, Coast CST / USD fiyat değişimi, $ -0.0064129503.
Son 90 gün içerisinde, Coast CST / USD fiyat değişimi, $ -0.0034825414154165.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00760563674938
|-0.77%
|30 Gün
|$ +0.0005793899
|+0.06%
|60 Gün
|$ -0.0064129503
|-0.65%
|90 Gün
|$ -0.0034825414154165
|-0.35%
En güncel Coast CST fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.68%
-0.77%
-0.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Coast Stablecoin is a Fiat-backed stablecoin (a PRC-20) with 1:1 collateral held as USD and functions as an avenue for onboarding new users directly onto PulseChain. User's are able to mint CST directly on-chain in a self-custodial manner from the balance of their digital bank account. This is performed at app.0xcoast.com. CST is always redeemable for $1 of USD at our decentralized application (via burning) and live proof of reserves are available at app.0xcoast.com/analytics. There is currently >2M USD of TVL across liquidity pools on Phux and PulseX v2.
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₹84.56884788
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