CODA Fiyatı (CODA)
Bugün için canlı CODA (CODA) fiyatı, 0.083221 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CODA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CODA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.78K USD
- Gün içindeki CODA fiyat değişimi +5.47%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, CODA / USD fiyat değişimi, $ +0.00431299.
Son 30 gün içerisinde, CODA / USD fiyat değişimi, $ -0.0321133278.
Son 60 gün içerisinde, CODA / USD fiyat değişimi, $ -0.0606566494.
Son 90 gün içerisinde, CODA / USD fiyat değişimi, $ -0.2259048553511512.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00431299
|+5.47%
|30 Gün
|$ -0.0321133278
|-38.58%
|60 Gün
|$ -0.0606566494
|-72.88%
|90 Gün
|$ -0.2259048553511512
|-73.07%
En güncel CODA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.30%
+5.47%
-3.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WEE:CODA is a global metaverse platform that connects "features for space" to reality and aims to create an environment where users can realize profits through legal economic activities in the metaverse. The created environment supports users to trade safely and actively by applying blockchain technology that has decentralized and enhanced security. Above: CODA is a metaverse platform that similarly reflects real-world economic systems, allowing users to gain economic autonomy. It does the same as real economic activity and allows you to exchange the value of assets on the platform into the real world. In addition, unlike conventional search engines, a search engine within the metaverse is built so that users can conveniently consume and utilize content within the above:coda. We look forward to introducing a new metaverse era by establishing a global metaverse platform that can realize each user's individual interests, needs, and inner needs.
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|1 CODA / AUD
A$0.13398581
|1 CODA / GBP
￡0.06824122
|1 CODA / EUR
€0.08072437
|1 CODA / USD
$0.083221
|1 CODA / MYR
RM0.3744945
|1 CODA / TRY
₺2.94852003
|1 CODA / JPY
¥13.00494567
|1 CODA / RUB
₽8.52932029
|1 CODA / INR
₹7.20527418
|1 CODA / IDR
Rp1,364.27847024
|1 CODA / PHP
₱4.87258955
|1 CODA / EGP
￡E.4.1943384
|1 CODA / BRL
R$0.5076481
|1 CODA / CAD
C$0.11983824
|1 CODA / BDT
৳10.1113515
|1 CODA / NGN
₦129.62752623
|1 CODA / UAH
₴3.50443631
|1 CODA / VES
Bs4.493934
|1 CODA / PKR
Rs23.20035038
|1 CODA / KZT
₸44.17204238
|1 CODA / THB
฿2.86779566
|1 CODA / TWD
NT$2.73713869
|1 CODA / CHF
Fr0.07573111
|1 CODA / HKD
HK$0.64745938
|1 CODA / MAD
.د.م0.83553884