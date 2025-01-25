CODAI Fiyatı (CODAI)
Bugün için canlı CODAI (CODAI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CODAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CODAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.37K USD
- Gün içindeki CODAI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, CODAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CODAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CODAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CODAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-85.56%
|60 Gün
|$ 0
|-94.02%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CODAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-58.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? ABOUT CODAI is a groundbreaking decentralized crypto project that harnesses the power of Artificial Intelligence to transform the way developers write, optimize, and deploy smart contracts on the Binance Smart Chain (BSC). ombining cutting-edge AI technologies with the efficiency and security of the BSC network, CODAI revolutionizes the process of code generation, significantly reducing development time and enhancing the overall ecosystem's reliability. What makes your project unique? How CODAI Works: CODAI is powered by a sophisticated AI algorithm. This AI-driven approach enables CODAI to analyze complex code structures, identify patterns, and suggest optimized solutions tailored to the specific requirements of developers. Through an intuitive and user-friendly interface, developers can interact with CODAI, inputting their requirements and project specifications. The AI then quickly generates high-quality, secure, and gas-efficient smart contract code in a matter of seconds. This breakthrough significantly streamlines the development process, allowing developers to focus more on creating innovative projects and less on the nitty-gritty of coding. History of your project. The CODAI project is lister on MEXC Global Exchange What’s next for your project? Much more, the project has just begun. What can your token be used for? Our token serves as a utility within the CODAI ecosystem, enhancing its functionality. Additionally, users have the opportunity to earn it through participation in our P2E
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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