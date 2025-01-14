Coffee AI Fiyatı ($COFFEE)
Bugün için canlı Coffee AI ($COFFEE) fiyatı, 0.080359 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.04M USD. $COFFEE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Coffee AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 163.26K USD
- Gün içindeki Coffee AI fiyat değişimi -13.49%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, Coffee AI / USD fiyat değişimi, $ -0.012537048696250813.
Son 30 gün içerisinde, Coffee AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0070891665.
Son 60 gün içerisinde, Coffee AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Coffee AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.012537048696250813
|-13.49%
|30 Gün
|$ -0.0070891665
|-8.82%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Coffee AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.01%
-13.49%
-25.54%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Coffee is developing a platform to enable anyone to build and deploy a multi-agent, collaborative AI workforce in a decentralized, on-chain environment. Agents are AI software programs that operate autonomously but work within human-defined parameters. Humans set the overarching goals and constraints, and the AI agent independently selects the best actions to accomplish the objective. Coffee Agents are designed to work alongside humans and other agents, capable of performing complex tasks, making decisions, and adapting to various scenarios. At the center of our platform are collaboration features and system design. We provide an intuitive interface that brings humans and AI agents together in a unified workspace. The Coffee platform features advanced chat functionality for natural communication with Agents and a comprehensive task management system. Users can easily assign tasks, track progress, and manage projects involving both human and AI team members, all within a familiar, user-friendly environment.
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A$0.12937799
|1 $COFFEE / GBP
￡0.06509079
|1 $COFFEE / EUR
€0.07794823
|1 $COFFEE / USD
$0.080359
|1 $COFFEE / MYR
RM0.36241909
|1 $COFFEE / TRY
₺2.85113732
|1 $COFFEE / JPY
¥12.65493532
|1 $COFFEE / RUB
₽8.25447648
|1 $COFFEE / INR
₹6.96391094
|1 $COFFEE / IDR
Rp1,317.36044496
|1 $COFFEE / PHP
₱4.71225176
|1 $COFFEE / EGP
￡E.4.0581295
|1 $COFFEE / BRL
R$0.48938631
|1 $COFFEE / CAD
C$0.11491337
|1 $COFFEE / BDT
৳9.76763645
|1 $COFFEE / NGN
₦124.58698642
|1 $COFFEE / UAH
₴3.4072216
|1 $COFFEE / VES
Bs4.259027
|1 $COFFEE / PKR
Rs22.3960533
|1 $COFFEE / KZT
₸42.67545054
|1 $COFFEE / THB
฿2.78926089
|1 $COFFEE / TWD
NT$2.65586495
|1 $COFFEE / CHF
Fr0.07312669
|1 $COFFEE / HKD
HK$0.62519302
|1 $COFFEE / MAD
.د.م0.81082231