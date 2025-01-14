CoinForge Fiyatı (CNFRG)
Bugün için canlı CoinForge (CNFRG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CNFRG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CoinForge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.54 USD
- Gün içindeki CoinForge fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki CNFRG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CNFRG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, CoinForge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CoinForge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CoinForge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CoinForge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-86.27%
|60 Gün
|$ 0
|-88.43%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CoinForge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CoinForge is the first AI driven token and contract development platform to help you build, launch, and monitor your next crypto project. What is CoinForge? CoinForge is a state-of-the-art platform that provides a range of tools and features to assist in the development of digital tokens. By leveraging the power of AI, CoinForge simplifies complex processes, accelerates development timelines, and offers insightful market analysis, making it the ultimate solution for token creation and management. Key Features AI-Driven Token Development: Harness the power of AI to generate token ideas, analyze market trends, and refine your strategies. Powerful Website Builder: Create stunning, professional-quality websites with our intuitive website builder, designed specifically for token projects. Contract Development Integration: Seamlessly integrate contract development into your workflow with our comprehensive tools. Private and Secure Communication: Discuss strategies and collaborate with your team through our encrypted chat feature. Customizable and User-Friendly Interface: Enjoy a platform that's easy to navigate and can be tailored to your specific needs.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CNFRG / AUD
A$--
|1 CNFRG / GBP
￡--
|1 CNFRG / EUR
€--
|1 CNFRG / USD
$--
|1 CNFRG / MYR
RM--
|1 CNFRG / TRY
₺--
|1 CNFRG / JPY
¥--
|1 CNFRG / RUB
₽--
|1 CNFRG / INR
₹--
|1 CNFRG / IDR
Rp--
|1 CNFRG / PHP
₱--
|1 CNFRG / EGP
￡E.--
|1 CNFRG / BRL
R$--
|1 CNFRG / CAD
C$--
|1 CNFRG / BDT
৳--
|1 CNFRG / NGN
₦--
|1 CNFRG / UAH
₴--
|1 CNFRG / VES
Bs--
|1 CNFRG / PKR
Rs--
|1 CNFRG / KZT
₸--
|1 CNFRG / THB
฿--
|1 CNFRG / TWD
NT$--
|1 CNFRG / CHF
Fr--
|1 CNFRG / HKD
HK$--
|1 CNFRG / MAD
.د.م--