Coke Pets Fiyatı (EKOC)
Bugün için canlı Coke Pets (EKOC) fiyatı, 0.00164553 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EKOC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Coke Pets Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.92 USD
- Gün içindeki Coke Pets fiyat değişimi -0.38%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Coke Pets / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Coke Pets / USD fiyat değişimi, $ -0.0003409559.
Son 60 gün içerisinde, Coke Pets / USD fiyat değişimi, $ -0.0004493450.
Son 90 gün içerisinde, Coke Pets / USD fiyat değişimi, $ -0.001181140151954156.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.38%
|30 Gün
|$ -0.0003409559
|-20.72%
|60 Gün
|$ -0.0004493450
|-27.30%
|90 Gün
|$ -0.001181140151954156
|-41.78%
En güncel Coke Pets fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-0.38%
-17.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The First Experiment of GP101 — The Fair Game Primitive of Solana. What is Coke Coke is an experiment implementing the GP101 primitive. Coke deploys games that fit the standard and can be completely fair and community-driven. In the past, other chains outside of Solana such as Arbitrum and Avalanche saw credible attempts at lending-based games. DeFi Kingdoms, which now is deployed as a subnet on Avalanche, hit a peak valuation at over $2 billion, rising to as high as $2.5 billion FDV, which allowed DeFi mechanisms focused on lending. xPet, a pet-growing game on Arbitrum, surged to as high as $600 million in FDV, showing signs of clear traction for fair lending-based on-chain games. Introducing Coke Pets Coke Pets is the first game of Coke, which implements the GP101 standard. It is an Lend-to-Earn (LTE) game that enables users to deposit Solana ($SOL) to mint the game token to start playing and earning. The genre of the game is closer to autoplay and Tap-to-Earn, with a twist; you can lend $SOL to gain in-game tokens to upgrade characters, features, and items. However, Coke Pets is exclusive and is gated by invite codes. You will be able to find invite codes on Coke's website, which releases 10 new codes every 1 hour.
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