Colizeum (ZEUM) Nedir?

Colizeum is a virtual Play to Earn driven environment that, similar to Steam, hosts various games and other applications, thereby creating the general outline of a user funnel. Colizeum offers connectivity to the blockchain based infrastructure for (a) Play-to-Earn, (b) Prediction Markets, (c) Tokenized Tournaments, (d) Attention Marketplace, all as a service, all with one-click deploy, all on-chain and transparent, designed to empower influencers and game developers to fully benefit from the value they generate without middlemen, uncertainties and opaque payout schemes. Colizeum empowers game developers to build and benefit from blockchain games simpler than ever before with easy to use Colizeum SDK.

