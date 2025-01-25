Compound Meta Fiyatı (COMA)
Bugün için canlı Compound Meta (COMA) fiyatı, 0.01247658 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. COMA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Compound Meta Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.18 USD
- Gün içindeki Compound Meta fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Compound Meta / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Compound Meta / USD fiyat değişimi, $ -0.0004794737.
Son 60 gün içerisinde, Compound Meta / USD fiyat değişimi, $ +0.0015035539.
Son 90 gün içerisinde, Compound Meta / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0004794737
|-3.84%
|60 Gün
|$ +0.0015035539
|+12.05%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Compound Meta fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-4.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Compound Meta is a metaverse for the future generation of the cryptocurrency space. COMA is the first holder-centered multiple products in 1 metaverse including Compound interest, Negative tax, Play-to-earn metaverse game, Coin Flip, Swap, Staking, and Wallet on Binance Smart Chain. Negative Tax: Investors will get Negative tax with the daring breakout mechanism '1% buy tax but 1,5% back to the wallet'. Paying 1% buy tax, buyers then receive a 1.5% bonus into their wallet on each buy transaction, inferring $COMA buyers get negative -0.5% tax instantly. Profit Sharing: Compounding interest appears in the metaverse space for the first time. All holders will be distributed $BUSD (from the 1% buy tax) each 24 hours as the $COMA holding reward and get passive income when staking it. Multi-in-one ecosystem for MULTIPLE earnings: COMA utilities include P2E Metaverse Game, Coin Flip, Wallet, Swap and Staking which are ready to help users earn. COMA has been published on: https://www.marketwatch.com/press-release/compound-meta-launches-the-first-next-gen-p2e-game-with-negative-tax-and-acomprehensive-ecosystem-2022-12-28?mod=search_headline https://finance.yahoo.com/news/compound-meta-launches-first-next-152000694.html https://www.benzinga.com/pressreleases/22/12/g30215363/compound-meta-launches-the-first-next-gen-p2e-game-with-negative-tax-anda-comprehensive-ecosystem https://menafn.com/1105362313/Compound-Meta-Launches-The-First-Next-Gen-P2E-Game-With-Negative-Tax-And-A-ComprehensiveEcosystem https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/28/2580326/0/en/compound-meta-launches-the-first-next-gen-p2e-game-withnegative-tax-and-a-comprehensive-ecosy
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