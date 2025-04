Connectome (CNTM) Nedir?

Connectome created and focused on the development of VHA(Virtual Human Agent)--Human and Artificial Intelligence, DeFi interactive solutions. Through blockchain technology, it establishes a multi-ecosystem of intelligent brains that can link VHA users, VHA enterprises, and VHA applications, and breaking the data monopoly , so that everyone can participate in contributing data and creating VHA. Through CNTM's open intelligent cloud, AI companies can easily access their own applications or re-architect their own business dAPPs to meet financial business needs. Support decentralized financial products on-chain transactions, provide one-stop, customized artificial intelligence investment advisory services for investment users, and realize that everyone can enjoy undifferentiated investment services. Expand the coverage of financial investment services and stimulate the development of smart economy.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Connectome (CNTM) Kaynağı Resmi Websitesi