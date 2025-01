Constellation Staked ETH (XRETH) Nedir?

Constellation is a non-Layer 2 protocol built on top of Rocket Pool, powering the world's first sustainably zero-fee ETH liquid staking token, xrETH. Constellation is powered by NodeSet's large network of decentralized operators, keeping performance high and ensuring resilience. As a fully decentralized and fully non-custodial protocol, Constellation is safer and provides higher staking returns compared to other ETH staking protocols. This innovative, next-gen liquid staking token design offers a true upgrade to the liquid staking market.

