Contentos Fiyatı (COS)
Bugün için canlı Contentos (COS) fiyatı, 0.00667622 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 34.54M USD. COS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Contentos Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.68M USD
- Gün içindeki Contentos fiyat değişimi -3.98%
- Dolaşımdaki arz: 5.18B USD.
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Gün içerisinde, Contentos / USD fiyat değişimi, $ -0.000277365978194438.
Son 30 gün içerisinde, Contentos / USD fiyat değişimi, $ -0.0035463466.
Son 60 gün içerisinde, Contentos / USD fiyat değişimi, $ -0.0003004806.
Son 90 gün içerisinde, Contentos / USD fiyat değişimi, $ -0.00042094321380702.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000277365978194438
|-3.98%
|30 Gün
|$ -0.0035463466
|-53.11%
|60 Gün
|$ -0.0003004806
|-4.50%
|90 Gün
|$ -0.00042094321380702
|-5.93%
En güncel Contentos fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.80%
-3.98%
-19.54%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Contentos is a decentralized global content ecosystem invested by Binance Labs (the blockchain incubator of world’s largest exchange, https://labs.binance.com), DHVC and various class-leading funds. Contentos TestNet was launched and its real-time network status can be viewed on Contentos Block Explorer (https://explorer.contentos.io). It aims to create a decentralized content ecosystem, where assets can be freely produced, authenticated, and distributed. The team consists of experts from the content industry, who have worked on top-tier consumer applications and blockchain projects. Contentos is not only a blueprint for what digital content ecosystem might look like in the future but we have multiple working use cases: Contentos is working with strategic partners, LiveMe and Cheetah Mobile, that have amassed over 60+ million monthly active users. With real-time user feedback, Contentos will become a premier blockchain project as it places the interest of users first.
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|1 COS / GBP
￡0.0054077382
|1 COS / EUR
€0.0064759334
|1 COS / USD
$0.00667622
|1 COS / MYR
RM0.0301097522
|1 COS / TRY
₺0.2368722856
|1 COS / JPY
¥1.0513711256
|1 COS / RUB
₽0.6857813184
|1 COS / INR
₹0.5785612252
|1 COS / IDR
Rp109.4462119968
|1 COS / PHP
₱0.3914935408
|1 COS / EGP
￡E.0.33714911
|1 COS / BRL
R$0.0406581798
|1 COS / CAD
C$0.0095469946
|1 COS / BDT
৳0.811494541
|1 COS / NGN
₦10.3506779636
|1 COS / UAH
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Fr0.0060753602
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