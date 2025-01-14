Convex FXS Logosu

Convex FXS Fiyatı (CVXFXS)

USD

Convex FXS (CVXFXS) Canlı Fiyat Grafiği

$2.16
$2.16$2.16
+11.10%(1D)

Bugünkü Convex FXS (CVXFXS) Fiyatı

Bugün için canlı Convex FXS (CVXFXS) fiyatı, 2.16 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CVXFXS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Convex FXS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.08K USD
- Gün içindeki Convex FXS fiyat değişimi +11.15%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Convex FXS (CVXFXS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Convex FXS / USD fiyat değişimi, $ +0.216515.
Son 30 gün içerisinde, Convex FXS / USD fiyat değişimi, $ -0.0017660160.
Son 60 gün içerisinde, Convex FXS / USD fiyat değişimi, $ +1.2646849680.
Son 90 gün içerisinde, Convex FXS / USD fiyat değişimi, $ +0.745243103952773.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.216515+11.15%
30 Gün$ -0.0017660160-0.08%
60 Gün$ +1.2646849680+58.55%
90 Gün$ +0.745243103952773+52.68%

Convex FXS (CVXFXS) Fiyat Analizi

En güncel Convex FXS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 14.99
$ 14.99$ 14.99

+0.06%

+11.15%

-13.64%

Convex FXS (CVXFXS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.08K
$ 10.08K$ 10.08K

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Convex FXS (CVXFXS) Kaynağı

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CVXFXS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CVXFXS / AUD
A$3.4776
1 CVXFXS / GBP
1.7712
1 CVXFXS / EUR
2.0952
1 CVXFXS / USD
$2.16
1 CVXFXS / MYR
RM9.72
1 CVXFXS / TRY
76.6584
1 CVXFXS / JPY
¥340.956
1 CVXFXS / RUB
222.4584
1 CVXFXS / INR
186.9912
1 CVXFXS / IDR
Rp35,409.8304
1 CVXFXS / PHP
126.9432
1 CVXFXS / EGP
￡E.109.0152
1 CVXFXS / BRL
R$13.1544
1 CVXFXS / CAD
C$3.0888
1 CVXFXS / BDT
261.0576
1 CVXFXS / NGN
3,338.4744
1 CVXFXS / UAH
91.584
1 CVXFXS / VES
Bs114.48
1 CVXFXS / PKR
Rs601.992
1 CVXFXS / KZT
1,147.0896
1 CVXFXS / THB
฿75.0384
1 CVXFXS / TWD
NT$71.2584
1 CVXFXS / CHF
Fr1.9656
1 CVXFXS / HKD
HK$16.8048
1 CVXFXS / MAD
.د.م21.708