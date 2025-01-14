Coop Coin Fiyatı (COOP)
Bugün için canlı Coop Coin (COOP) fiyatı, 0.0266576 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. COOP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Coop Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.52K USD
- Gün içindeki Coop Coin fiyat değişimi +5.51%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Coop Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0013915.
Son 30 gün içerisinde, Coop Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0129991707.
Son 60 gün içerisinde, Coop Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0084455062.
Son 90 gün içerisinde, Coop Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.001063418297682053.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0013915
|+5.51%
|30 Gün
|$ -0.0129991707
|-48.76%
|60 Gün
|$ -0.0084455062
|-31.68%
|90 Gün
|$ +0.001063418297682053
|+4.15%
En güncel Coop Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.17%
+5.51%
-17.53%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Coop coin has communty on Algorand. Community created Community Rewards Vault (CRV) and pool. All coins are in circulation. What makes your project unique? It created with all circulation on Algorand and it was first. So Coop has fair distribution, decentralized nature. History of your project. Coop is a new coin. What’s next for your project? We created quiz app and we rewarded users here. We're gonna add battle quiz for users play with each other and we're working for improve games here. What can your token be used for? Quiz/game app will accept just coop coin. Coop Game will accept other coins but users will able to win just Coop coin.
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