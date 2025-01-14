Core Token Fiyatı (CTN)
Bugün için canlı Core Token (CTN) fiyatı, 0.01540663 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.41M USD. CTN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Core Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.80K USD
- Gün içindeki Core Token fiyat değişimi +10.19%
- Dolaşımdaki arz: 221.28M USD.
MEXC'deki CTN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CTN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Core Token / USD fiyat değişimi, $ +0.00142516.
Son 30 gün içerisinde, Core Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0028414647.
Son 60 gün içerisinde, Core Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0024007134.
Son 90 gün içerisinde, Core Token / USD fiyat değişimi, $ +0.002067195904287782.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00142516
|+10.19%
|30 Gün
|$ +0.0028414647
|+18.44%
|60 Gün
|$ -0.0024007134
|-15.58%
|90 Gün
|$ +0.002067195904287782
|+15.50%
En güncel Core Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+10.19%
+20.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Core Token (CTN) is a resourceful utility token that is used as a form of payment and facilitation for the current and future CoDeTech and Core Blockchain ecosystem. CTN is built on the Core Blockchain, and it is used to exchange value or pay for operational services in the Core ecosystem, executed by regulated compliant smart contracts. It is built on the philosophy of equal opportunity for businesses and individuals to easily adopt blockchain in their daily lives.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CTN / AUD
A$0.0248046743
|1 CTN / GBP
￡0.0126334366
|1 CTN / EUR
€0.0149444311
|1 CTN / USD
$0.01540663
|1 CTN / MYR
RM0.069329835
|1 CTN / TRY
₺0.5467812987
|1 CTN / JPY
¥2.4334772085
|1 CTN / RUB
₽1.5830312325
|1 CTN / INR
₹1.3337519591
|1 CTN / IDR
Rp252.5676645072
|1 CTN / PHP
₱0.9049854462
|1 CTN / EGP
￡E.0.7777266824
|1 CTN / BRL
R$0.0944426419
|1 CTN / CAD
C$0.0220314809
|1 CTN / BDT
৳1.8620453018
|1 CTN / NGN
₦23.8123332617
|1 CTN / UAH
₴0.653241112
|1 CTN / VES
Bs0.81655139
|1 CTN / PKR
Rs4.293827781
|1 CTN / KZT
₸8.1818449278
|1 CTN / THB
฿0.5353803925
|1 CTN / TWD
NT$0.5082647237
|1 CTN / CHF
Fr0.0140200333
|1 CTN / HKD
HK$0.1198635814
|1 CTN / MAD
.د.م0.1548366315