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CoreDAO Staked CORE Fiyatı (STCORE)

USD

CoreDAO Staked CORE (STCORE) Canlı Fiyat Grafiği

$1.08
$1.08$1.08
+4.10%(1D)

Bugünkü CoreDAO Staked CORE (STCORE) Fiyatı

Bugün için canlı CoreDAO Staked CORE (STCORE) fiyatı, 1.08 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STCORE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CoreDAO Staked CORE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 83.42K USD
- Gün içindeki CoreDAO Staked CORE fiyat değişimi +4.17%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında CoreDAO Staked CORE (STCORE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CoreDAO Staked CORE / USD fiyat değişimi, $ +0.04320713.
Son 30 gün içerisinde, CoreDAO Staked CORE / USD fiyat değişimi, $ -0.3342023280.
Son 60 gün içerisinde, CoreDAO Staked CORE / USD fiyat değişimi, $ +0.0481777200.
Son 90 gün içerisinde, CoreDAO Staked CORE / USD fiyat değişimi, $ -0.0332647122996322.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.04320713+4.17%
30 Gün$ -0.3342023280-30.94%
60 Gün$ +0.0481777200+4.46%
90 Gün$ -0.0332647122996322-2.98%

CoreDAO Staked CORE (STCORE) Fiyat Analizi

En güncel CoreDAO Staked CORE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.098
$ 1.098$ 1.098

$ 2.29
$ 2.29$ 2.29

-0.40%

+4.17%

-24.05%

CoreDAO Staked CORE (STCORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 83.42K
$ 83.42K$ 83.42K

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CoreDAO Staked CORE (STCORE) Kaynağı

Resmi Websitesi

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STCORE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STCORE / AUD
A$1.7388
1 STCORE / GBP
0.8856
1 STCORE / EUR
1.0476
1 STCORE / USD
$1.08
1 STCORE / MYR
RM4.86
1 STCORE / TRY
38.3292
1 STCORE / JPY
¥170.478
1 STCORE / RUB
111.2292
1 STCORE / INR
93.5064
1 STCORE / IDR
Rp17,704.9152
1 STCORE / PHP
63.4716
1 STCORE / EGP
￡E.54.486
1 STCORE / BRL
R$6.5772
1 STCORE / CAD
C$1.5444
1 STCORE / BDT
130.5288
1 STCORE / NGN
1,669.2372
1 STCORE / UAH
45.792
1 STCORE / VES
Bs57.24
1 STCORE / PKR
Rs300.996
1 STCORE / KZT
573.5448
1 STCORE / THB
฿37.53
1 STCORE / TWD
NT$35.6292
1 STCORE / CHF
Fr0.9828
1 STCORE / HKD
HK$8.4024
1 STCORE / MAD
.د.م10.854