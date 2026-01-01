Bugünkü Coresky Fiyatı

Bugünkü Coresky (CSKY) fiyatı $ 0,00003478 olup, son 24 saatte % 8,94 değişim gösterdi. Mevcut CSKY / USD dönüşüm oranı CSKY başına $ 0,00003478 şeklindedir.

Coresky, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.286,93 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 152,00M CSKY şeklindedir. Son 24 saat içinde CSKY, $ 0,00003127 (en düşük) ile $ 0,00003826 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,134429 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002313 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CSKY, son bir saatte +%8,00 ve son 7 günde +%12,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Coresky (CSKY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,29K$ 5,29K $ 5,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,78K$ 34,78K $ 34,78K Dolaşım Arzı 152,00M 152,00M 152,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Coresky piyasa değeri $ 5,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CSKY arzı 152,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,78K.