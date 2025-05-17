Cosmic FOMO Fiyatı (COSMIC)
Bugün için canlı Cosmic FOMO (COSMIC) fiyatı, 0,01109125 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1,76K USD. COSMIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cosmic FOMO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Cosmic FOMO fiyat değişimi -%0,05
- Dolaşımdaki arz: 158,76K USD.
MEXC'deki COSMIC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, COSMIC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Cosmic FOMO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cosmic FOMO / USD fiyat değişimi, $ -0,0013371344.
Son 60 gün içerisinde, Cosmic FOMO / USD fiyat değişimi, $ -0,0025230297.
Son 90 gün içerisinde, Cosmic FOMO / USD fiyat değişimi, $ -0,005578573185520793.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,05
|30 Gün
|$ -0,0013371344
|-%12,05
|60 Gün
|$ -0,0025230297
|-%22,74
|90 Gün
|$ -0,005578573185520793
|-%33,46
En güncel Cosmic FOMO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
-%0,05
-%2,51
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In Cosmic FOMO, you control pilots you send on a space journey by filling their backpacks with assets. Enjoying a beautiful and unique game design, players assemble a virtual portfolio by making predictions about the growth of cryptocurrency quotes, which are streamed in real-time from Binance. Those players whose predictions turn out to be correct win the race. It is worth noting that no matter what the outcome of your race is, it is impossible to go negative — the base yield will still accrue, which is one of the main advantages of Cosmic FOMO. Cosmic FOMO employs an in-game token, COSMIC (BEP-20), which allows upgrading pilot stats and developing your personal NFT-avatar. Cosmic FOMO is a signature MarsDAO ecosystem creation — a group of companies which has already presented more than 20 successful Web3 products to the market. One of MarsDAO's main goals is to facilitate interaction with the fast-growing cryptocurrency market and understand Web3 technology and development. Cosmic FOMO aims to do just that — it's a great way to understand digital assets, including NFT and Web3 in general, learning the new realities of the world in an easy-to-play way without spending a fortune or risking your real assets. Cosmic FOMO currently has over 2,000 unique users, while the app's social media accounts have over 25,000 loyal followers.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 COSMIC / VND
₫284,39074125
|1 COSMIC / AUD
A$0,0171914375
|1 COSMIC / GBP
￡0,0083184375
|1 COSMIC / EUR
€0,0098712125
|1 COSMIC / USD
$0,01109125
|1 COSMIC / MYR
RM0,0475814625
|1 COSMIC / TRY
₺0,4308950625
|1 COSMIC / JPY
¥1,61532965
|1 COSMIC / RUB
₽0,8978366875
|1 COSMIC / INR
₹0,9490782625
|1 COSMIC / IDR
Rp181,8237414
|1 COSMIC / KRW
₩15,51222225
|1 COSMIC / PHP
₱0,61889175
|1 COSMIC / EGP
￡E.0,555671625
|1 COSMIC / BRL
R$0,062776475
|1 COSMIC / CAD
C$0,0154168375
|1 COSMIC / BDT
৳1,3469214
|1 COSMIC / NGN
₦17,7743936
|1 COSMIC / UAH
₴0,4601759625
|1 COSMIC / VES
Bs1,0425775
|1 COSMIC / PKR
Rs3,1216323125
|1 COSMIC / KZT
₸5,6529883
|1 COSMIC / THB
฿0,36956045
|1 COSMIC / TWD
NT$0,3350666625
|1 COSMIC / AED
د.إ0,0407048875
|1 COSMIC / CHF
Fr0,0092057375
|1 COSMIC / HKD
HK$0,0866226625
|1 COSMIC / MAD
.د.م0,103148625
|1 COSMIC / MXN
$0,2159466375