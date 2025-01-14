Cosplay Token Fiyatı (COT)
Bugün için canlı Cosplay Token (COT) fiyatı, 0.00930456 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.73M USD. COT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cosplay Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 155.01K USD
- Gün içindeki Cosplay Token fiyat değişimi -8.20%
- Dolaşımdaki arz: 937.75M USD.
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Gün içerisinde, Cosplay Token / USD fiyat değişimi, $ -0.000831811386457571.
Son 30 gün içerisinde, Cosplay Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0042060277.
Son 60 gün içerisinde, Cosplay Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0070593743.
Son 90 gün içerisinde, Cosplay Token / USD fiyat değişimi, $ +0.00261045879590575.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000831811386457571
|-8.20%
|30 Gün
|$ -0.0042060277
|-45.20%
|60 Gün
|$ +0.0070593743
|+75.87%
|90 Gün
|$ +0.00261045879590575
|+39.00%
En güncel Cosplay Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.23%
-8.20%
-20.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cure WorldCosplay is the world’s largest Cosplay platform, supporting 12 languages, more than 720,000 members from 180 countries and 6.5 million (and counting!) images. The Cosplay Token (COT) will be used as a payment currency within the Cure WorldCosplay ecosystem, helping cosplayers without access to online payment methods be tipped for their content. The real value is created in the Cure Protocol - players will also be able to create and distribute their own personalised coin with COT, bringing power back to cosplayers and enabling them to monetize themselves easily among many other benefits.
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₱0.5456193984
|1 COT / EGP
￡E.0.46988028
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C$0.0133055208
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