Could Be The Move Logosu

Could Be The Move Fiyatı (CBTM)

USD

Could Be The Move (CBTM) Canlı Fiyat Grafiği

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-0.90%(1D)

Bugünkü Could Be The Move (CBTM) Fiyatı

Bugün için canlı Could Be The Move (CBTM) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CBTM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Could Be The Move Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 170.87 USD
- Gün içindeki Could Be The Move fiyat değişimi -0.99%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Could Be The Move (CBTM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Could Be The Move / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Could Be The Move / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Could Be The Move / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Could Be The Move / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-0.99%
30 Gün$ 0+34.88%
60 Gün$ 0-83.78%
90 Gün$ 0--

Could Be The Move (CBTM) Fiyat Analizi

En güncel Could Be The Move fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

-1.39%

-0.99%

+21.84%

Could Be The Move (CBTM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 170.87$ 170.87

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Could Be The Move (CBTM) Nedir?

The project is about building an ecosystem on Solana around trading tools integrations on various platforms, NFT minting & staking with rewards, gamification and launchpad integration.

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Could Be The Move (CBTM) Kaynağı

Resmi Websitesi

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CBTM Varlığından Yerel Para Birimlerine

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