CPI Token (CPI) Nedir?

CPIToken: Revolutionizing E-Commerce with Web3 CPIToken integrates Web3 technology into a dynamic shopping experience, offering users the chance to earn up to from 10% to 100% back on their spending plus additional rewards through an innovative Shop-and-Earn mechanism. Product Highlights: ✔️Shop3 Marketplace: Discover a unique mix of exclusive merchandise and crypto transactions, fostering a Web3 marketplace powered by community. ✔️CPI Payment Gateway: Enjoy secure, borderless crypto payments with no extra fees. Now supporting Bitcoin and other major cryptocurrencies for your store.

CPI Token (CPI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi