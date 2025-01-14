Craze Fiyatı (CRAZE)
Bugün için canlı Craze (CRAZE) fiyatı, 0.00445824 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.46M USD. CRAZE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Craze Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.81K USD
- Gün içindeki Craze fiyat değişimi -0.74%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Craze / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Craze / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Craze / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Craze / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.74%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Craze fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.63%
-0.74%
-13.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 CRAZE / AUD
A$0.0071777664
|1 CRAZE / GBP
￡0.0036557568
|1 CRAZE / EUR
€0.0043244928
|1 CRAZE / USD
$0.00445824
|1 CRAZE / MYR
RM0.02006208
|1 CRAZE / TRY
₺0.1582229376
|1 CRAZE / JPY
¥0.704179008
|1 CRAZE / RUB
₽0.45808416
|1 CRAZE / INR
₹0.3859498368
|1 CRAZE / IDR
Rp73.0858899456
|1 CRAZE / PHP
₱0.2618770176
|1 CRAZE / EGP
￡E.0.2250519552
|1 CRAZE / BRL
R$0.0273290112
|1 CRAZE / CAD
C$0.0063752832
|1 CRAZE / BDT
৳0.5388228864
|1 CRAZE / NGN
₦6.8906111616
|1 CRAZE / UAH
₴0.189029376
|1 CRAZE / VES
Bs0.23628672
|1 CRAZE / PKR
Rs1.242511488
|1 CRAZE / KZT
₸2.3675929344
|1 CRAZE / THB
฿0.15492384
|1 CRAZE / TWD
NT$0.1470773376
|1 CRAZE / CHF
Fr0.0040569984
|1 CRAZE / HKD
HK$0.0346851072
|1 CRAZE / MAD
.د.م0.044805312