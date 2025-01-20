Cresio Fiyatı (XCRE)
Bugün için canlı Cresio (XCRE) fiyatı, 0.00570617 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XCRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cresio Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.30 USD
- Gün içindeki Cresio fiyat değişimi +0.06%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Cresio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cresio / USD fiyat değişimi, $ -0.0003598470.
Son 60 gün içerisinde, Cresio / USD fiyat değişimi, $ -0.0017819370.
Son 90 gün içerisinde, Cresio / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.06%
|30 Gün
|$ -0.0003598470
|-6.30%
|60 Gün
|$ -0.0017819370
|-31.22%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cresio fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
+0.06%
-3.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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