Cricket Foundation Fiyatı (CRIC)
Bugün için canlı Cricket Foundation (CRIC) fiyatı, 0.00069327 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CRIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cricket Foundation Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.05 USD
- Gün içindeki Cricket Foundation fiyat değişimi -0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Cricket Foundation / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cricket Foundation / USD fiyat değişimi, $ -0.0000128302.
Son 60 gün içerisinde, Cricket Foundation / USD fiyat değişimi, $ -0.0001854728.
Son 90 gün içerisinde, Cricket Foundation / USD fiyat değişimi, $ +0.00021749495712206653.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.00%
|30 Gün
|$ -0.0000128302
|-1.85%
|60 Gün
|$ -0.0001854728
|-26.75%
|90 Gün
|$ +0.00021749495712206653
|+45.71%
En güncel Cricket Foundation fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
-0.00%
-14.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cricket Foundation is where the sport of Cricket meets the world of Crypto. It is the worlds first project exclusive to the sport of Cricket, and also is home to the worlds first NFT and Collectible marketplace exclusive to the sport of Cricket.It is driven the Cricket Token, that supports governance, transactions and interactions with the Cricket Network. Cricket is completely owned and operated by the Cricket ecosystem - Players, Boards, Fans and supporters alike. The network is backed by over 100 founding ecosystem participants across 11 countries. It is also backed by several institutions like Epsilon Ventures, Torque Capital, FalconX, Alchemist, Anthill Ventures, etc. Cricket is a layer 1 platform built on the COSMOS + Zebi framework, that supports multiple applications. The vision of the platform is to build all use cases for Cricket within this network ranging from NFT marketplace, gaming, eSports, merchandising, licensing, etc.
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