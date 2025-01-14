Croak the Bullfrog Fiyatı (CROAK)
Bugün için canlı Croak the Bullfrog (CROAK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 17.88K USD. CROAK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Croak the Bullfrog Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 24.84 USD
- Gün içindeki Croak the Bullfrog fiyat değişimi +3.57%
- Dolaşımdaki arz: 838.55M USD.
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Gün içerisinde, Croak the Bullfrog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Croak the Bullfrog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Croak the Bullfrog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Croak the Bullfrog / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.57%
|30 Gün
|$ 0
|-74.95%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Croak the Bullfrog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.53%
+3.57%
-22.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$CROAK isn't just another meme coin. The Market is exploded and people are more bullish then ever. The constant chant of don't sleep, order in, and lock in has erupted across X social platforms. Enter croak... Bullfrogs don't sleep allowing Croak to stay on the grind every day. His story is your story. Believing in crypto to provide a better life for you and your family. Croak represents the dreams and goal we try to obtain through Web3. Art Culture are the keys to $CROAK With constant memes and illustrations being put out, our goal is to capture the hearts of the Solana community to believe in more for themselves. Crypto Runs On Absolute Konviction
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