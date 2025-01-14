Croatian FF Fan Token Logosu

Croatian FF Fan Token Fiyatı (VATRENI)

USD

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.443114
$0.443114$0.443114
-2.30%(1D)

Bugünkü Croatian FF Fan Token (VATRENI) Fiyatı

Bugün için canlı Croatian FF Fan Token (VATRENI) fiyatı, 0.443114 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 510.25K USD. VATRENI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Croatian FF Fan Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 125.85 USD
- Gün içindeki Croatian FF Fan Token fiyat değişimi -2.39%
- Dolaşımdaki arz: 1.15M USD.

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USD Bazında Croatian FF Fan Token (VATRENI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Croatian FF Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0108679480224958.
Son 30 gün içerisinde, Croatian FF Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0.2096353723.
Son 60 gün içerisinde, Croatian FF Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +1.2321856662.
Son 90 gün içerisinde, Croatian FF Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0.3232938609519044.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0108679480224958-2.39%
30 Gün$ +0.2096353723+47.31%
60 Gün$ +1.2321856662+278.07%
90 Gün$ +0.3232938609519044+269.82%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Fiyat Analizi

En güncel Croatian FF Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.44257
$ 0.44257$ 0.44257

$ 0.454953
$ 0.454953$ 0.454953

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

-0.03%

-2.39%

-3.87%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 510.25K
$ 510.25K$ 510.25K

$ 125.85
$ 125.85$ 125.85

1.15M
1.15M 1.15M

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Nedir?

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

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Croatian FF Fan Token (VATRENI) Kaynağı

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VATRENI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VATRENI / AUD
A$0.71341354
1 VATRENI / GBP
0.35892234
1 VATRENI / EUR
0.42982058
1 VATRENI / USD
$0.443114
1 VATRENI / MYR
RM1.994013
1 VATRENI / TRY
15.72611586
1 VATRENI / JPY
¥69.78159272
1 VATRENI / RUB
45.5299635
1 VATRENI / INR
38.5066066
1 VATRENI / IDR
Rp7,264.16277216
1 VATRENI / PHP
25.97977382
1 VATRENI / EGP
￡E.22.38168814
1 VATRENI / BRL
R$2.69856426
1 VATRENI / CAD
C$0.63365302
1 VATRENI / BDT
53.8605067
1 VATRENI / NGN
686.99508332
1 VATRENI / UAH
18.7880336
1 VATRENI / VES
Bs23.485042
1 VATRENI / PKR
Rs123.4958718
1 VATRENI / KZT
235.32012084
1 VATRENI / THB
฿15.38048694
1 VATRENI / TWD
NT$14.65821112
1 VATRENI / CHF
Fr0.40323374
1 VATRENI / HKD
HK$3.44742692
1 VATRENI / MAD
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