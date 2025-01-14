Crocdog Fiyatı (CROCDOG)
Bugün için canlı Crocdog (CROCDOG) fiyatı, 0.0014502 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 36.25K USD. CROCDOG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Crocdog Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 20.67 USD
- Gün içindeki Crocdog fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 24.99M USD.
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Gün içerisinde, Crocdog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Crocdog / USD fiyat değişimi, $ -0.0003608876.
Son 60 gün içerisinde, Crocdog / USD fiyat değişimi, $ -0.0002819274.
Son 90 gün içerisinde, Crocdog / USD fiyat değişimi, $ -0.0002114802255180424.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0003608876
|-24.88%
|60 Gün
|$ -0.0002819274
|-19.44%
|90 Gün
|$ -0.0002114802255180424
|-12.72%
En güncel Crocdog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-16.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 CROCDOG / AUD
A$0.002334822
|1 CROCDOG / GBP
￡0.001189164
|1 CROCDOG / EUR
€0.001406694
|1 CROCDOG / USD
$0.0014502
|1 CROCDOG / MYR
RM0.0065259
|1 CROCDOG / TRY
₺0.051467598
|1 CROCDOG / JPY
¥0.22898658
|1 CROCDOG / RUB
₽0.1493706
|1 CROCDOG / INR
₹0.125558316
|1 CROCDOG / IDR
Rp23.773766688
|1 CROCDOG / PHP
₱0.085228254
|1 CROCDOG / EGP
￡E.0.07316259
|1 CROCDOG / BRL
R$0.008831718
|1 CROCDOG / CAD
C$0.002073786
|1 CROCDOG / BDT
৳0.175271172
|1 CROCDOG / NGN
₦2.241414618
|1 CROCDOG / UAH
₴0.06148848
|1 CROCDOG / VES
Bs0.0768606
|1 CROCDOG / PKR
Rs0.40417074
|1 CROCDOG / KZT
₸0.770143212
|1 CROCDOG / THB
฿0.05039445
|1 CROCDOG / TWD
NT$0.047842098
|1 CROCDOG / CHF
Fr0.001319682
|1 CROCDOG / HKD
HK$0.011282556
|1 CROCDOG / MAD
.د.م0.01457451