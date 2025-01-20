Croking Fiyatı (CRK)
Bugün için canlı Croking (CRK) fiyatı, 0.02257903 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CRK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Croking Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 108.38 USD
- Gün içindeki Croking fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Croking / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Croking / USD fiyat değişimi, $ -0.0136626952.
Son 60 gün içerisinde, Croking / USD fiyat değişimi, $ -0.0157327023.
Son 90 gün içerisinde, Croking / USD fiyat değişimi, $ -0.001505180962807506.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0136626952
|-60.51%
|60 Gün
|$ -0.0157327023
|-69.67%
|90 Gün
|$ -0.001505180962807506
|-6.24%
En güncel Croking fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The ultimate utility token that combines the power of the Cronos Chain with unparalleled earning potential for investors. As a holder of CRK, you will be rewarded with WCRO tokens just for holding onto your CRK, which can be easily claimed on the dApp. But that's not all - CroKing also serves as a launchpad for cutting-edge projects, providing anti-rug pull protections to give you peace of mind as you invest. With a capped token supply, transparent developer information, and a thriving community with open lines of communication with the development team, CroKing is the go-to choice for those seeking exciting passive earning opportunities within the Cronos ecosystem.
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A$0.0363522383
|1 CRK / GBP
￡0.0185148046
|1 CRK / EUR
€0.0216758688
|1 CRK / USD
$0.02257903
|1 CRK / MYR
RM0.1013798447
|1 CRK / TRY
₺0.8033618874
|1 CRK / JPY
¥3.5300055502
|1 CRK / RUB
₽2.2996742055
|1 CRK / INR
₹1.9542150465
|1 CRK / IDR
Rp370.1479735632
|1 CRK / PHP
₱1.3213248356
|1 CRK / EGP
￡E.1.1359509993
|1 CRK / BRL
R$0.1375062927
|1 CRK / CAD
C$0.0325138032
|1 CRK / BDT
৳2.7431263547
|1 CRK / NGN
₦35.2246415418
|1 CRK / UAH
₴0.950577163
|1 CRK / VES
Bs1.21926762
|1 CRK / PKR
Rs6.2909693386
|1 CRK / KZT
₸11.978175415
|1 CRK / THB
฿0.7735575678
|1 CRK / TWD
NT$0.7396890228
|1 CRK / CHF
Fr0.0205469173
|1 CRK / HKD
HK$0.1756648534
|1 CRK / MAD
.د.م0.2266934612