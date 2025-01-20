CRONK Fiyatı (CRONK)
Bugün için canlı CRONK (CRONK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CRONK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CRONK Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 194.08 USD
- Gün içindeki CRONK fiyat değişimi -7.43%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, CRONK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CRONK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CRONK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CRONK / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-7.43%
|30 Gün
|$ 0
|+14.35%
|60 Gün
|$ 0
|-24.14%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CRONK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.85%
-7.43%
+28.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cronk is a cutting-edge cryptocurrency designed to revolutionize decentralized finance (DeFi) ecosystems. Built on a foundation of advanced blockchain technology, Cronk offers a versatile tokenomics model that prioritizes stability, liquidity, and sustainability. With a focus on community-driven governance, Cronk holders have a voice in shaping the token's future direction, ensuring transparency and fairness in decision-making processes. Through strategic partnerships and integration with leading DeFi platforms, Cronk aims to provide users with seamless access to a wide range of financial services, including lending, borrowing, and yield farming. With its innovative features and commitment to fostering a vibrant ecosystem, Cronk stands poised to redefine the landscape of decentralized finance, empowering users worldwide to participate in the future of finance.
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