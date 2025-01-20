Cropto Corn Token Fiyatı (CROC)
Bugün için canlı Cropto Corn Token (CROC) fiyatı, 0.260788 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CROC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cropto Corn Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.91K USD
- Gün içindeki Cropto Corn Token fiyat değişimi -2.35%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki CROC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CROC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Cropto Corn Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0063006818367262.
Son 30 gün içerisinde, Cropto Corn Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0072596859.
Son 60 gün içerisinde, Cropto Corn Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0224682422.
Son 90 gün içerisinde, Cropto Corn Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0300182421373251.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0063006818367262
|-2.35%
|30 Gün
|$ +0.0072596859
|+2.78%
|60 Gün
|$ -0.0224682422
|-8.61%
|90 Gün
|$ -0.0300182421373251
|-10.32%
En güncel Cropto Corn Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.86%
-2.35%
-2.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cropto Corn Token, agricultural asset-based Corn Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in audited warehouses in return. Cropto Corn Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, corn which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Corn Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Corn Tokens are created by tokenizing agricultural corn products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Corn Token. Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt. Cropto Corn Token (CROC) is a digital Corn, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Corn.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CROC / AUD
A$0.41986868
|1 CROC / GBP
￡0.21384616
|1 CROC / EUR
€0.25035648
|1 CROC / USD
$0.260788
|1 CROC / MYR
RM1.17093812
|1 CROC / TRY
₺9.27883704
|1 CROC / JPY
¥40.77159592
|1 CROC / RUB
₽26.5612578
|1 CROC / INR
₹22.5712014
|1 CROC / IDR
Rp4,275.21243072
|1 CROC / PHP
₱15.26131376
|1 CROC / EGP
￡E.13.12024428
|1 CROC / BRL
R$1.58819892
|1 CROC / CAD
C$0.37553472
|1 CROC / BDT
৳31.68313412
|1 CROC / NGN
₦406.84492728
|1 CROC / UAH
₴10.9791748
|1 CROC / VES
Bs14.082552
|1 CROC / PKR
Rs72.66075256
|1 CROC / KZT
₸138.348034
|1 CROC / THB
฿8.931989
|1 CROC / TWD
NT$8.54341488
|1 CROC / CHF
Fr0.23731708
|1 CROC / HKD
HK$2.02893064
|1 CROC / MAD
.د.م2.61831152