CROSS (CROSS) Nedir?

CROSS is a Layer 1 Ethereum-compatible gaming blockchain that enables interoperable game economies. It allows each game to issue its own fungible and non-fungible tokens (Game Token Protocol), supports a native wallet (CROSSx), integrated DEX, and bridges. It aims to solve asset siloing, unsustainable tokenomics, and poor Web3 UX by providing developers with SDKs and users with seamless cross-game interoperability.

CROSS (CROSS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi