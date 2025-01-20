CrossFi Fiyatı (CRFI)
Bugün için canlı CrossFi (CRFI) fiyatı, 0.00240273 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CRFI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CrossFi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 80.43 USD
- Gün içindeki CrossFi fiyat değişimi -0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, CrossFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CrossFi / USD fiyat değişimi, $ +0.0003423815.
Son 60 gün içerisinde, CrossFi / USD fiyat değişimi, $ +0.0003160743.
Son 90 gün içerisinde, CrossFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.00%
|30 Gün
|$ +0.0003423815
|+14.25%
|60 Gün
|$ +0.0003160743
|+13.15%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CrossFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.07%
-0.00%
+3.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CrossFi brings together stakeholders in the filecoin ecosystem looking to utilize decentralized finance. Two leading filecoin mining manufacturers, Dataline and DCTech, are early supporters and have worked directly with the CrossFi tech team to develop the initial solution utilizing CrossFi’s MAP technology. The key value CrossFi brings to the DeFi space is to give liquidity to locked digital assets similar to a bond. For example, filecoin users can stake their FIL on the filecoin network using the CrossFi protocol and mint an equivalent value amount of ERC20 compliant liquid cFIL. This is a two-way reversal process, meaning users wanting to later unlock their staked filecoin must send the equivalent amount cFIL to the redemption contract, executing a burn of the synthetic cFIL for a small settlement fee. As the protocol-supported liquidity pool is chain-agnostic and utilizes synthetic assets, there is virtually zero slippage as a result of asset swapping.
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A$0.0038683953
|1 CRFI / GBP
￡0.0019702386
|1 CRFI / EUR
€0.0023066208
|1 CRFI / USD
$0.00240273
|1 CRFI / MYR
RM0.0107882577
|1 CRFI / TRY
₺0.0854891334
|1 CRFI / JPY
¥0.3756428082
|1 CRFI / RUB
₽0.2447180505
|1 CRFI / INR
₹0.2079562815
|1 CRFI / IDR
Rp39.3890100912
|1 CRFI / PHP
₱0.1406077596
|1 CRFI / EGP
￡E.0.1208813463
|1 CRFI / BRL
R$0.0146326257
|1 CRFI / CAD
C$0.0034599312
|1 CRFI / BDT
৳0.2919076677
|1 CRFI / NGN
₦3.7484029638
|1 CRFI / UAH
₴0.101154933
|1 CRFI / VES
Bs0.12974742
|1 CRFI / PKR
Rs0.6694486326
|1 CRFI / KZT
₸1.274648265
|1 CRFI / THB
฿0.0822935025
|1 CRFI / TWD
NT$0.0787134348
|1 CRFI / CHF
Fr0.0021864843
|1 CRFI / HKD
HK$0.0186932394
|1 CRFI / MAD
.د.م0.0241234092