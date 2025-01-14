Crypto Pal Fiyatı (PAL)
Bugün için canlı Crypto Pal (PAL) fiyatı, 0.00536756 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 37.57K USD. PAL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Crypto Pal Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 23.26 USD
- Gün içindeki Crypto Pal fiyat değişimi +1.04%
- Dolaşımdaki arz: 7.00M USD.
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Gün içerisinde, Crypto Pal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Crypto Pal / USD fiyat değişimi, $ -0.0010204150.
Son 60 gün içerisinde, Crypto Pal / USD fiyat değişimi, $ -0.0004004661.
Son 90 gün içerisinde, Crypto Pal / USD fiyat değişimi, $ -0.02790560905031934.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.04%
|30 Gün
|$ -0.0010204150
|-19.01%
|60 Gün
|$ -0.0004004661
|-7.46%
|90 Gün
|$ -0.02790560905031934
|-83.86%
En güncel Crypto Pal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.39%
+1.04%
-13.66%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pal is the most famous dog in the world, with the most memeable name! We are the Pal to crypto. Everyone needs a Pal. [ THE MOST FAMOUS DOG ] Pal is arguably the single most famous dog in history. Pal has flown under the radar and has never been used before in crypto and is the most memeable name of all dog coins. Thus, we aim to be the greatest Pal another token can have, and by such attempt to be the most deflationary dog coin around. [ Pal And History ] Pal, the original Lassie, charmed audiences with his intelligence and loyalty. Star of books, films, and TV, Pal became a symbol of bravery and friendship. As Lassie, Pal's legacy endures, capturing hearts everywhere and reminding us of the timeless bond between humans and their canine companions. Join us in celebrating Pal, the most iconic dog in history!
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A$0.0086417716
|1 PAL / GBP
￡0.0044013992
|1 PAL / EUR
€0.0052065332
|1 PAL / USD
$0.00536756
|1 PAL / MYR
RM0.02415402
|1 PAL / TRY
₺0.1904947044
|1 PAL / JPY
¥0.847806102
|1 PAL / RUB
₽0.5535027872
|1 PAL / INR
₹0.4646696692
|1 PAL / IDR
Rp87.9927728064
|1 PAL / PHP
₱0.3154515012
|1 PAL / EGP
￡E.0.270793402
|1 PAL / BRL
R$0.0326884404
|1 PAL / CAD
C$0.0076756108
|1 PAL / BDT
৳0.6487233016
|1 PAL / NGN
₦8.2960470604
|1 PAL / UAH
₴0.227584544
|1 PAL / VES
Bs0.28448068
|1 PAL / PKR
Rs1.495938972
|1 PAL / KZT
₸2.8504964136
|1 PAL / THB
฿0.1866300612
|1 PAL / TWD
NT$0.1770221288
|1 PAL / CHF
Fr0.0048844796
|1 PAL / HKD
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.د.م0.053943978