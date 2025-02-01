Crypto Real Estate Fiyatı (CRE)
Bugün için canlı Crypto Real Estate (CRE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Crypto Real Estate Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.72 USD
- Gün içindeki Crypto Real Estate fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Crypto Real Estate / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Crypto Real Estate / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Crypto Real Estate / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Crypto Real Estate / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-6.61%
|60 Gün
|$ 0
|-14.14%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Crypto Real Estate fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Crypto Real Estate is a company bridging the gap between the real estate industry and cryptocurrencies through our mobile app and real world business ventures including a crypto hotel and cafes. What makes your project unique? It will be the first platform that supports trading real estate and offering services with payment in cryptocurrencies without the need for a third party (broker), and connecting people in the real estate industry looking for jobs or companies looking for employees. History of your project. The company behind the project, Crypto Real Estate, has been registered in Dubai in 2022. The CRE token is scheduled to launch in April 2023 on Binance Smart Chain. What’s next for your project? We aim to become one of the fastest growing cryptocurrency projects in the world. One of the ways we aim to achieve that is to have innovative utilities and completely secure products, from smart contracts to apps. Before the token launches, we'll be fully incorporated, doxxed, audited by at least two auditing companies, and have our first utility (real estate mobile app) live. After the launch we will begin expanding to our other goals - building the first ever crypto hotel in the world and then branching out. What can your token be used for? The token will be used for every product or service we offer - payments in our mobile app (discounts applied if paying with CRE), discounts and offers in our crypto hotels, as well as all the other products and services we will offer in the future (cafes, real estate property...)
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