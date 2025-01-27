CryptoAI Fiyatı (CAI)
Bugün için canlı CryptoAI (CAI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CryptoAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 59.71 USD
- Gün içindeki CryptoAI fiyat değişimi -4.28%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki CAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, CryptoAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CryptoAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CryptoAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CryptoAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.28%
|30 Gün
|$ 0
|-58.41%
|60 Gün
|$ 0
|-65.55%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CryptoAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.87%
-4.28%
-41.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CryptoAI is an ERC20 project which launched on 27th January 2023. The native token of the CryptoAI project is $CAI, it has a total supply of 100 million tokens. CryptoAI is a project that leverages Artificial Intelligence to provide real solutions for the cryptocurrency space. CryptoAI aims to revolutionize the crypto landscape by providing users with powerful and innovative tools in the form of powered telegram bots whose solutions are to gain time, automate things and make it easier to trade cryptos. Ultimately, CryptoAI's mission is to make artificial intelligence accessible to the masses and create a bonding between the cryptocurrency and artificial intelligence sectors. No need to register anywhere or be worried about collected data: their bots are safe, anonymous, free, and fast to use. Their economic model mostly relies on the advertising system linked to their bots. A part of their revenue is used to buy back and burn $CAI tokens. By doing this, they assure themselves that their cryptocurrency is deflationary, which means that the supply will reduce over time, driving the price up. This consistent ecosystem is made to sustain the project in the long term.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CAI / AUD
A$--
|1 CAI / GBP
￡--
|1 CAI / EUR
€--
|1 CAI / USD
$--
|1 CAI / MYR
RM--
|1 CAI / TRY
₺--
|1 CAI / JPY
¥--
|1 CAI / RUB
₽--
|1 CAI / INR
₹--
|1 CAI / IDR
Rp--
|1 CAI / PHP
₱--
|1 CAI / EGP
￡E.--
|1 CAI / BRL
R$--
|1 CAI / CAD
C$--
|1 CAI / BDT
৳--
|1 CAI / NGN
₦--
|1 CAI / UAH
₴--
|1 CAI / VES
Bs--
|1 CAI / PKR
Rs--
|1 CAI / KZT
₸--
|1 CAI / THB
฿--
|1 CAI / TWD
NT$--
|1 CAI / CHF
Fr--
|1 CAI / HKD
HK$--
|1 CAI / MAD
.د.م--