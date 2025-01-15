CryptoDeliveryCoin Fiyatı (DCOIN)
Bugün için canlı CryptoDeliveryCoin (DCOIN) fiyatı, 0.0068621 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DCOIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CryptoDeliveryCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 45.67 USD
- Gün içindeki CryptoDeliveryCoin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, CryptoDeliveryCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CryptoDeliveryCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0001865990.
Son 60 gün içerisinde, CryptoDeliveryCoin / USD fiyat değişimi, $ +0.0008744998.
Son 90 gün içerisinde, CryptoDeliveryCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0001865990
|-2.71%
|60 Gün
|$ +0.0008744998
|+12.74%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CryptoDeliveryCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-2.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Crypto Delivery is a fun play-to-earn game on the BNB Network. In this game, you’ll be managing delivery vehicles to meet the rising demand for online purchases. Navigate through challenges, use your fleet wisely, and ensure timely deliveries to succeed in the virtual marketplace. The game supports popular web3 wallets like Metamask, allowing you to seamlessly manage earnings and transactions. Join the play-to-earn revolution, have a blast with Crypto Delivery, and explore the exciting world of decentralized gaming on the BNB Network
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