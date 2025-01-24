CryptoPerformance Coin Fiyatı (CPC)
Bugün için canlı CryptoPerformance Coin (CPC) fiyatı, 0.110927 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CPC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CryptoPerformance Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 271.40K USD
- Gün içindeki CryptoPerformance Coin fiyat değişimi +3.69%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, CryptoPerformance Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.00394715.
Son 30 gün içerisinde, CryptoPerformance Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0037140356.
Son 60 gün içerisinde, CryptoPerformance Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0019197581.
Son 90 gün içerisinde, CryptoPerformance Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.01207990234838844.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00394715
|+3.69%
|30 Gün
|$ -0.0037140356
|-3.34%
|60 Gün
|$ -0.0019197581
|-1.73%
|90 Gün
|$ -0.01207990234838844
|-9.82%
En güncel CryptoPerformance Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.61%
+3.69%
+1.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The CPCoin (CPC) is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, the proprietary blockchain designed by CryptoPerformance Group. Launched in 2020 the CPCoin has since become an integral part of the crypto market and a key asset to advancing the CryptoPerformance Platform and ecosystem. Every CPCoin acquired allows the owner to have a part of the innovative CryptoPerformance CHAIN and become an integral part of the ever-expanding community. The CPCoin plays a vital part in growing the community and has multiple underlying functions that keep the coin in constant circulation and demand. The CPCoin is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, a secure, fast (1 block = 5000 transactions in under 15seconds) and ultra-low fee blockchain, guaranteeing the safety of the CPCoin and any projects associated. The CPCoin does not rely on third party blockchains and has its own Cx0 Secure Wallet.
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|1 CPC / AUD
A$0.17526466
|1 CPC / GBP
￡0.0887416
|1 CPC / EUR
€0.10538065
|1 CPC / USD
$0.110927
|1 CPC / MYR
RM0.49140661
|1 CPC / TRY
₺3.95343828
|1 CPC / JPY
¥17.29130076
|1 CPC / RUB
₽11.07938876
|1 CPC / INR
₹9.58742061
|1 CPC / IDR
Rp1,789.14491081
|1 CPC / PHP
₱6.50143147
|1 CPC / EGP
￡E.5.57740956
|1 CPC / BRL
R$0.65225076
|1 CPC / CAD
C$0.15862561
|1 CPC / BDT
৳13.5552794
|1 CPC / NGN
₦172.78322301
|1 CPC / UAH
₴4.66115254
|1 CPC / VES
Bs6.100985
|1 CPC / PKR
Rs30.90648074
|1 CPC / KZT
₸57.77410941
|1 CPC / THB
฿3.76375311
|1 CPC / TWD
NT$3.62620363
|1 CPC / CHF
Fr0.0998343
|1 CPC / HKD
HK$0.86301206
|1 CPC / MAD
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