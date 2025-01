Cryptotem (TOTEM) Nedir?

Cryptotem offer a power bank rental service for electronic devices users. When someone rent a battery a transaction takes place in the blockchain, so investors receive their commission based on the percentage of token they hold

Cryptotem (TOTEM) Kaynağı Resmi Websitesi