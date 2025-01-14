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Ctrl Fiyatı (CTRL)

USD

Ctrl (CTRL) Canlı Fiyat Grafiği

$0.03878408
$0.03878408$0.03878408
-17.00%(1D)

Bugünkü Ctrl (CTRL) Fiyatı

Bugün için canlı Ctrl (CTRL) fiyatı, 0.03878427 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.05M USD. CTRL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ctrl Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.88M USD
- Gün içindeki Ctrl fiyat değişimi -17.02%
- Dolaşımdaki arz: 207.11M USD.

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USD Bazında Ctrl (CTRL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ctrl / USD fiyat değişimi, $ -0.00795691555792954.
Son 30 gün içerisinde, Ctrl / USD fiyat değişimi, $ -0.0194169569.
Son 60 gün içerisinde, Ctrl / USD fiyat değişimi, $ -0.0120649951.
Son 90 gün içerisinde, Ctrl / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00795691555792954-17.02%
30 Gün$ -0.0194169569-50.06%
60 Gün$ -0.0120649951-31.10%
90 Gün$ 0--

Ctrl (CTRL) Fiyat Analizi

En güncel Ctrl fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.03781033
$ 0.03781033$ 0.03781033

$ 0.04701733
$ 0.04701733$ 0.04701733

$ 0.097066
$ 0.097066$ 0.097066

+0.20%

-17.02%

-21.69%

Ctrl (CTRL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8.05M
$ 8.05M$ 8.05M

$ 5.88M
$ 5.88M$ 5.88M

207.11M
207.11M 207.11M

Ctrl (CTRL) Nedir?

Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging.

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Ctrl (CTRL) Kaynağı

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CTRL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CTRL / AUD
A$0.0624426747
1 CTRL / GBP
0.0314152587
1 CTRL / EUR
0.0376207419
1 CTRL / USD
$0.03878427
1 CTRL / MYR
RM0.1749170577
1 CTRL / TRY
1.3760658996
1 CTRL / JPY
¥6.1077468396
1 CTRL / RUB
3.9839202144
1 CTRL / INR
3.3610448382
1 CTRL / IDR
Rp635.8076031888
1 CTRL / PHP
2.2743095928
1 CTRL / EGP
￡E.1.958605635
1 CTRL / BRL
R$0.2361962043
1 CTRL / CAD
C$0.0554615061
1 CTRL / BDT
4.7142280185
1 CTRL / NGN
60.1303565226
1 CTRL / UAH
1.644453048
1 CTRL / VES
Bs2.05556631
1 CTRL / PKR
Rs10.809176049
1 CTRL / KZT
20.5967744262
1 CTRL / THB
฿1.3462020117
1 CTRL / TWD
NT$1.2818201235
1 CTRL / CHF
Fr0.0352936857
1 CTRL / HKD
HK$0.3017416206
1 CTRL / MAD
.د.م0.3913332843