Cuckadoodledoo Fiyatı (CUCK)
Bugün için canlı Cuckadoodledoo (CUCK) fiyatı, 0.0026554 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CUCK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cuckadoodledoo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 43.89 USD
- Gün içindeki Cuckadoodledoo fiyat değişimi +2.37%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Cuckadoodledoo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cuckadoodledoo / USD fiyat değişimi, $ -0.0000426826.
Son 60 gün içerisinde, Cuckadoodledoo / USD fiyat değişimi, $ -0.0001070654.
Son 90 gün içerisinde, Cuckadoodledoo / USD fiyat değişimi, $ +0.0003204838392242147.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.37%
|30 Gün
|$ -0.0000426826
|-1.60%
|60 Gün
|$ -0.0001070654
|-4.03%
|90 Gün
|$ +0.0003204838392242147
|+13.73%
En güncel Cuckadoodledoo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.03%
+2.37%
-12.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
At it's core Cuckadoodledoo is a foundation of crypto enthusiasts who want to stick it to bad actors in the space. This also includes a suite of products to come such as a lotto bot, DAO, and P2E metaverse game. Cuckadoodledoo is working to implement the below utilities: Feeling cucky lotto bot A lottery system in which Cuckholders can enter drawings. All entries will be split between the prize pool and the treasury. CuckadoodleDA0 The foundation for all Cuckholders to ideate, discuss, and pass proposals for the benefit of the eCucksystem. Cluck farm IP Incentivizing. Stake CUCK LP Tokens to earn a reward token for free which will be used for Cuckadoodledood NFT Minting and other future utilities. There will be a tax on buys/sells of the farm token, which will be used for CUCK buy backs and treasury. Cuckledoodledoods These will be your Avatars and all access passes to the entire eCucksystem. CUCK FIGHTS This will be our P2E game in which Cuckadoodledoods will team up as well as go at each other in the field of battle. CUCKINGHAM PALACE METAVERSE A palace within a city that will act as the foundation for our metaverse (4 football fields long worth of land already acquired).
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|1 CUCK / GBP
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|1 CUCK / EUR
€0.002575738
|1 CUCK / USD
$0.0026554
|1 CUCK / MYR
RM0.0119493
|1 CUCK / TRY
₺0.094240146
|1 CUCK / JPY
¥0.41942043
|1 CUCK / RUB
₽0.273824848
|1 CUCK / INR
₹0.229877978
|1 CUCK / IDR
Rp43.531140576
|1 CUCK / PHP
₱0.156057858
|1 CUCK / EGP
￡E.0.13396493
|1 CUCK / BRL
R$0.016171386
|1 CUCK / CAD
C$0.003797222
|1 CUCK / BDT
৳0.320931644
|1 CUCK / NGN
₦4.104159686
|1 CUCK / UAH
₴0.11258896
|1 CUCK / VES
Bs0.1407362
|1 CUCK / PKR
Rs0.74005998
|1 CUCK / KZT
₸1.410176724
|1 CUCK / THB
฿0.092328258
|1 CUCK / TWD
NT$0.087575092
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Fr0.002416414
|1 CUCK / HKD
HK$0.020659012
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.د.م0.02668677