Cultel Fiyatı (CULTEL)
Bugün için canlı Cultel (CULTEL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 35.27K USD. CULTEL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cultel Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 53.41 USD
- Gün içindeki Cultel fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 100.00B USD.
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Gün içerisinde, Cultel / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cultel / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cultel / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cultel / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-42.86%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Cultel fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-4.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community!
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