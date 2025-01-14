CyberPixels Fiyatı (CYPX)
Bugün için canlı CyberPixels (CYPX) fiyatı, 0.00195082 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CYPX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CyberPixels Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.67K USD
- Gün içindeki CyberPixels fiyat değişimi +4.69%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki CYPX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CYPX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, CyberPixels / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CyberPixels / USD fiyat değişimi, $ -0.0005383584.
Son 60 gün içerisinde, CyberPixels / USD fiyat değişimi, $ +0.0070846825.
Son 90 gün içerisinde, CyberPixels / USD fiyat değişimi, $ +0.001590402333507984.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.69%
|30 Gün
|$ -0.0005383584
|-27.59%
|60 Gün
|$ +0.0070846825
|+363.16%
|90 Gün
|$ +0.001590402333507984
|+441.27%
En güncel CyberPixels fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.31%
+4.69%
-13.12%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CyberVerse is an open-world, pixel-based game filled with various opportunities to explore, play, earn and have some fun! Our plan is to have an open world pixel game, fit with blockchain integration to allow for unique player experiences using Ergo Blockchain (by having NFT integrations, custom tokens, in-game marketplace integrated with Ergo blockchain, etc). Not only will this increase player satisfaction, it will allow us to tailor unique experiences to community members who have purchased our NFTs. The CyberCity will be a city available to all, however, holders of CyberCitizens will have special privileges, early access for the early versions of the game and access to special areas! Within the city, depending on your seniority and if you hold CyberCitizen NFT, you will be able to access special areas. While taking a stroll through the streets of CyberCity, you will also find a variety of jobs (mini games) to take part in, these jobs will be one of many ways to earn Cyberverse token $CYPX.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CYPX / AUD
A$0.0031408202
|1 CYPX / GBP
￡0.0015996724
|1 CYPX / EUR
€0.0018922954
|1 CYPX / USD
$0.00195082
|1 CYPX / MYR
RM0.00877869
|1 CYPX / TRY
₺0.0692346018
|1 CYPX / JPY
¥0.308132019
|1 CYPX / RUB
₽0.2011685584
|1 CYPX / INR
₹0.1688824874
|1 CYPX / IDR
Rp31.9806506208
|1 CYPX / PHP
₱0.1146496914
|1 CYPX / EGP
￡E.0.098418869
|1 CYPX / BRL
R$0.0118804938
|1 CYPX / CAD
C$0.0027896726
|1 CYPX / BDT
৳0.2357761052
|1 CYPX / NGN
₦3.0151678838
|1 CYPX / UAH
₴0.082714768
|1 CYPX / VES
Bs0.10339346
|1 CYPX / PKR
Rs0.543693534
|1 CYPX / KZT
₸1.0360024692
|1 CYPX / THB
฿0.0678300114
|1 CYPX / TWD
NT$0.0643380436
|1 CYPX / CHF
Fr0.0017752462
|1 CYPX / HKD
HK$0.0151773796
|1 CYPX / MAD
.د.م0.019605741