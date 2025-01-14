Cybertruck Fiyatı (TRUCK)
Bugün için canlı Cybertruck (TRUCK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TRUCK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cybertruck Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 87.47 USD
- Gün içindeki Cybertruck fiyat değişimi +7.38%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Cybertruck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cybertruck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cybertruck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cybertruck / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.38%
|30 Gün
|$ 0
|-5.13%
|60 Gün
|$ 0
|-41.64%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cybertruck fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+7.38%
-11.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cybertruck $TRUCK is a cryptocurrency that reflects the innovative essence of Elon Musk's ventures. It's a decentralized memecoin, tapping into the popularity of Tesla's electric pickup and Musk's online humor. The coin symbolizes a future-forward approach to vehicles and investment, aligning with the Tesla brand's breakthroughs in electric transport. Launched with a vision of zero-tax transactions, it prioritizes security with immutable smart contracts and renounced control by its creators. $TRUCK boasts a total supply of one billion tokens, underpinned by a liquidity pool that is fully burned to reinforce trust. With auto-burn technology, the supply is continuously reduced hourly, promising growth and exclusivity. The project engages with the community through platforms like Dextools, Uniswap, 1Inch, Flooz Trade, and Etherscan, keeping in touch via X/Twitter and Telegram. As it strides towards mass deliveries following pilot production, $TRUCK invites enthusiasts to swap tokens and be part of 'the future vehicle.
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